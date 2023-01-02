Мир 02 января 2023, 21:48 Выход Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин сочли законным Высший судебный орган Турции признал законность выхода из Стамбульской конвенции РИА «Новости»

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Поданные оппозиционными политиками и общественниками апелляции для оспаривания решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе страны из Стамбульской конвенции остались без удовлетворения. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Турция вышла из Стамбульского соглашения о защите прав женщин и борьбе с насилием в марте 2021 года. Указ о расторжении договора подписал Эрдоган.

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Несогласные с этим решением политики и общественные организации обратились в судебные органы для его аннулирования. Но после четырех заседаний коллегия отклонила все ходатайства.

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В решениях говорится, что статья конституции Турции предусматривает принадлежность права ратификации и расторжения международных договоров президенту.

Истцы обратились с апелляцией в Государственный совет по административным делам. Это высший судебный орган Турции, который принимает окончательное решение. Но все жалобы снова отклонили. Основание ведомство огласит в ближайшие дни.

Свое решение о выходе страны из Стамбульской конвенции представители турецкого лидера объяснили тем, что документ приравнивал однополые отношения к норме, что противоречит социальным и семейным ценностям.

Турция стала первой страной, которая вышла из Стамбульской конвенции. Ранее это также пыталась сделать Польша, объясняя подъем в стране ЛГБТ-движения и его попытки навязать свои представления о гендерных нормах.