Выход семи судов из украинских портов одобрили в СКЦ | 360°

Мир 13 сентября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

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Viber Выход семи судов из украинских портов одобрили в СКЦ СКЦ разрешил выход с Украины семи судам в рамках продуктовой сделки Pxhere.com

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Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил семи судам с продовольствием выйти во вторник, 13 сентября, из украинских портов.

«СКЦ санкционировал выход (13 сентября) семи судов, перевозящих в общей сложности 213 243 тонны зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — привело РИА «Новости» сообщение СКЦ.

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Судно CAPTAIN DIMITRIOS пойдет в Испанию из Южного. На его борту перевезут 65 тысяч тонн кукурузы. В Израиль продовольствие повезет сухогруз YASA TEAM. Он также выйдет из Южного и на его борту будет 64 951 тонну кукурузы.

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Из Одессы в Испанию выйдет судно SUPER SAKA с 29 тысячами тонн пшеницы. Также оно перевезет 21 тысячу тонн кукурузы. Также из Одессы в Испанию отправится судно FANARIA с 18 тысячами тонн пшеницы на борту.

В Турцию из Одессы выйдет судно PROPUS. Оно перевезет 8,5 тысячи тонн кукурузы. Из Южного в Турцию выйдет судно ATA OCEAN. На его борту будет с 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла. Из Черноморска в Турцию также отправится GREIFSWALD с 492 тоннами кукурузы.

По состоянию на 12 сентября из украинских портов было экспортировано 2,7 миллиона тонн продовольствия, отметил RT.

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