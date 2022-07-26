Госдепартамент США признал, что планы России по выходу из программы МКС после 2024 года стали неожиданностью. В РФ о прекращении сотрудничества на орбитальной станции говорили с апреля.

В американском ведомстве заявили, что планы России по отношению к Международной космической станции «достойным сожаления развитием событий».

О выходе России из проекта заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Роскосмос планирует создать Российскую орбитальную служебную станцию, это станет приоритетной задачей госкорпорации, заявил глава компании. Борисов заверил, что Роскосмос выполнит все обязательства перед партнерами, но решение уже принято.

В NASA заявили, что не получили от России официального уведомления о ее выходе из программы. NASA планирует эксплуатировать станцию до 2030 года.