facebook_pixel
    15 января 2021, 16:07

    Выход России из Договора по открытому небу назвали «ответкой» США

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Решение России выйти из Договора по открытому небу означает конец мирной эпохи. А по сути — это «ответка» российской стороны на решения Америки. Об этом «360» рассказал политолог Илья Гращенков.
    Выход России из Договора по открытому небу назвали «ответкой» США

    «Выход России из договора по открытому небу — де-факто ответка на решения США, которые вышли из договора в ноябре прошлого года. Это означает завершение целой эпохи мирного существования двух бывших сверхдержав, которые в холодную войну конкурировали друг с другом за оружие, а потом был принят Договор по открытому небу, который позволял установить контроль за военными и прочими объектами», — объяснил он.

    Но когда Америка предъявила Россию претензию и вышла из Договора, наша страна тоже об этом задумалась.

    «Сначала США наехали на Россию тем, что мы используем открытое небо, чтобы следить за Трампом и в результате этого покинули эту конвенцию. Сегодня Россия, видимо, тоже ее покидает. Потому что следить за вооруженными объектами оставшихся там стран, неинтересно, — это небольшие страны Евросоюза и вооружения особо там нет», — рассказал эксперт.

    Россия, оставаясь в договоре, по-прежнему допускает возможность американцев следить за нашими объектами, а сама российская сторона сделать этого уже не может, поэтому выход вполне логичен, отмечает политолог.

    «Уходит эпоха, на смену приходит что-то типа, если не холодной войны, то как минимум очередного противостояния», — заключил собеседник «360».

    Сегодня МИД РФ заявил, дипломаты начали внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из ДОН. В ведомстве отметили, США вышли под «надуманным предлогом» и нарушили баланс интересов государств-участников.