Выход России из Договора по открытому небу назвали «ответкой» США

Решение России выйти из Договора по открытому небу означает конец мирной эпохи. А по сути — это «ответка» российской стороны на решения Америки. Об этом «360» рассказал политолог Илья Гращенков.

«Выход России из договора по открытому небу — де-факто ответка на решения США, которые вышли из договора в ноябре прошлого года. Это означает завершение целой эпохи мирного существования двух бывших сверхдержав, которые в холодную войну конкурировали друг с другом за оружие, а потом был принят Договор по открытому небу, который позволял установить контроль за военными и прочими объектами», — объяснил он.

Но когда Америка предъявила Россию претензию и вышла из Договора, наша страна тоже об этом задумалась.

«Сначала США наехали на Россию тем, что мы используем открытое небо, чтобы следить за Трампом и в результате этого покинули эту конвенцию. Сегодня Россия, видимо, тоже ее покидает. Потому что следить за вооруженными объектами оставшихся там стран, неинтересно, — это небольшие страны Евросоюза и вооружения особо там нет», — рассказал эксперт.

Россия, оставаясь в договоре, по-прежнему допускает возможность американцев следить за нашими объектами, а сама российская сторона сделать этого уже не может, поэтому выход вполне логичен, отмечает политолог.

«Уходит эпоха, на смену приходит что-то типа, если не холодной войны, то как минимум очередного противостояния», — заключил собеседник «360».

Сегодня МИД РФ заявил, дипломаты начали внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из ДОН. В ведомстве отметили, США вышли под «надуманным предлогом» и нарушили баланс интересов государств-участников.