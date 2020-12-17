Выход доклада об иностранном влиянии на выборы отложили в США

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов решило отложить публикацию доклада о влиянии иностранных государств на американские выборы в 2020 году. Об этом сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох.

«Сегодня днем сотрудники уведомили директора Национальной разведки, что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря <…>, чтобы представить секретную оценку угроз выборам 2020 года со стороны иностранных государств», — сказано в заявлении Шох в Тwittеr.

По ее словам, спецслужбы еще не закончили работу над докладом. Телеканал Fox News назвал возможной причиной переноса доклада разногласия среди сотрудников разведки. Они не решили, нужно ли говорить о якобы имевших место попытках Китая повлиять на всеобщие выборы в США.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф должен 18 декабря представить в Конгрессе доклад с подробной информацией о действиях КНР, в том числе и во время американских выборов. Эти данные якобы должны убедить конгрессменов в том, что Китай представляет угрозу для национальной безопасности Штатов.

Выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали президента, членов Палаты представителей, около трети Сената, губернаторов 11 штатов и двух территорий. Демократ Джо Байден официально признан новым избранным президентом США.