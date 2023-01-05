Мир 05 января 2023, 13:41 Выгоду Украины в выводе американских военных из Афганистана увидели в Белом доме Советник президента США Салливан: вывод войск из Афганистана облегчил помощь Украине Defense.gov

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Вывод американских военных с территории Афганистана в августе 2021 года облегчил для США оказание помощи Украине. Об этом газете The Washington Post заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что США оказались бы уязвимы перед Россией, если бы оставили свой контингент в Афганистане.

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«Для России мы бы стали превосходной целью», — заявил Салливан.

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Помощник Джо Байдена подчеркнул, что США не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией.

«Наш президент не ищет столкновения. Однако Байден продолжит помогать свободному украинскому народу и никогда не отступит перед угрозами», — добавил он.

С нынешними реалиями, добавил Салливан, плохо согласуется старая концепция противостояния блоков, как во время холодной войны.

«Никто в мире не хочет делать подобный выбор. Вместо разделения мира на части мы думаем о позитивной повестке — климате, инфраструктуре, продовольственной безопасности», — заключил советник Байдена.

Ранее американское издание Newsweek сообщило о расколе в отношениях США и Украины. По данным авторов материала, Белый дом хочет увидеть начало мирных переговоров, а Владимир Зеленский стремится к полной победе над Россией, отмечало Ura.ru.