Для Украины выгоден скорейший запуск «Северного потока — 2», поскольку это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Такого мнения придерживается киевский политолог Кирилл Молчанов.

В эфире телеканала «Наш» он отметил, что, несмотря на риторику властей Франции и Германии в адрес газопровода, в этих странах «спят и видят», чтобы «Северный поток — 2» был введен в строй как можно скорее.

Молчанов указал, что как только газопровод заработает, цена на голубое топливо на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться.

По его мнению, это будет «финансово интересно» для европейских потребителей.

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому „Нафтогазу“ будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — отметил политолог.

При этом Молчанов считает, что требования властей Киева продлить договор на транзит российского газа — это элемент «политической шизофрении».

«Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая», — отметил Молчанов.

Проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за «Северного потока — 2», были порождены ею самой, считает киевский экономист Юрий Атаманюк. Он напомнил, что первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году («Ямал-Европа»), когда Россия и Германия предложили Киеву создать газотранспортный консорциум. Он бы объединял бы поставщика, транзитера и основного потребителя газа в Европе. В этом случае, по мнению экономиста, Украина бы имела полностью заполненный газопровод.