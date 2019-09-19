Россия готова доказывать Украине, что прямые закупки российского газа будут для нее экономически выгоднее и эффективнее. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Газовые переговорый России, Украины и ЕС прошли за 40 минут Подробнее

«В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую», — приводит РИА «Новости» слова российского министра энергетики. Также Новак отметил, что украинские коллеги «приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос».

По итогам трехсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, которые прошли несколькими часами ранее, Новак заявил, что переговоры прошли очень конструктивно.

По его словам, украинские партнеры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года, напоминает сайт RT.

Новак также рассказал, что во время встречи стороны не обсуждали конкретные объемы транзита газа, но договорились продолжить консультации через месяц. Несмотря на это, глава российского Минэнерго заверил, что в 2020 году потребители в Европе получат газ в полном объеме, согласно контракту.