Мир 12 мая 2023, 15:20 Выгоду для Китая усмотрели в случае поражения России в СВО FT: глава дипломатии ЕС Боррель считает, что КНР извлечет выгоду из поражения России в СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китай сможет извлечь геополитическую выгоду в случае, если Россия потерпит поражение в спецоперации на Украине. Таким мнением поделился глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в частном письме главам МИД стран ЕС, сообщила газета Financial Times.

Глава евродипломатии направил обращение министрам иностранных дел перед двухдневным саммитом, который стартует в Стокгольме 12 мая. В мероприятии примут участие главы МИД стран Евросоюза, а темой обсуждения станет разработка новой политики в отношении КНР.

Реклама

Боррель отметил в письме, что «проблема Китая гораздо сложнее, чем проблема России». КНР стремится к тому, чтобы построить новый мировой порядок и оказаться в его центре, указал руководитель внешнеполитической службы ЕС.

«Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель добавил, что Евросоюз готов «серьезно взаимодействовать» с КНР в вопросе урегулирования конфликта России и Украины, несмотря на «риторическую поддержку» РФ со стороны Китая. Руководитель внешнеполитической службы также призвал ЕС учитывать влияние КНР на отношения со странами, в которых наблюдается низкий уровень дохода.