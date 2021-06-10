Месторождение с тоннами золота нашли в Турции. Насколько это выгодно для страны?

В Турции геологи открыли новое месторождение золота. В шахте компании Koza Altın в районе деревни Моллакара запасы драгоценного металла — 20 тонн стоимостью в 1,2 миллиарда долларов. Это укрепляет позиции Турции как члена НАТО, усиливает ее позиции в политической игре с США, рассказал «360» востоковед, политолог Олег Гущин.

«Мы обнаружили в шахте компании Koza Altın в районе деревни Моллакара запасы золота — 20 тонн стоимостью в 1,2 миллиарда долларов, а также серебро — 3,5 тонны на 2,8 миллиона долларов», — сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк во время церемонии открытия шахты. Его слова приводит РИА «Новости».

Золото — это всегда хорошо, потому что все эти доллары, фунты и йены, это конечно все очень хорошо, но это бумага, отметил Гущин. Золото — это конкретное, объяснил он. По его словам, сейчас у Турции «не лады с американцами», и стране не помешают инвестиции и наращивание золотовалютных запасов.

Гущин объяснил, что США уже не могут управлять миром с помощью силы, они управляют силой доллара, а значит оборона от этого тоже не артиллерия и не минные поля, а вполне конкретные финансовые ресурсы. При наличии золота, отметил собеседник «360», можно вести гораздо более независимую политику.

Это укрепляет позиции Турции как члена НАТО, усиливает ее позиции <…> в политической игре с Соединенными Штатами Олег Гущин Востоковед, политолог

Однако не стоит ждать, что Турция разбогатеет на золоте и станет вторыми ОАЭ с их нефтью. Во-первых, в Эмиратах гораздо меньше численность населения. Во-вторых, как отметил Гущин, это не богатство. По его словам, богатство — это производство прежде всего.

Да, они смогут интенсифицировать свою экономику, следовательно жить побогаче. Богатство же определяется в общем-то по тому, как живет рядовой гражданин среднестатистического города Олег Гущин Востоковед, политолог

Он отметил, что в Японии нет ни нефти, ни газа, но «она богаче всех Эмиратов вместе взятых», со своим 150-миллионным населением, потому что «ее богатство в руках и головах».