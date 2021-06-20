«Выглядел сильным и уверенным». Иностранцы высоко оценили работу Путина

Президент РФ Владимир Путин, в отличие от американского коллеги Джо Байдена, защищает интересы своей страны и при этом не пытается уничтожить США. К тому же он выглядит сильным и уверенным. Такие отзывы о российском лидере оставили иностранцы.

Издание Economist провело опрос среди американцев, кто популярнее — Путин или Байден. Результаты показали, что 18% республиканцев больше поддерживают президента России, нежели своего лидера (14%). В опросе участвовали полторы тысячи американцев.

Читатели британской газеты Daily Mail оценили результаты голосования. Один из них заметил, что Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к международному движению «Антифа», которое борется с фашизмом, а также к бунтам движения Black Lives Matter. Президент России не пытается уничтожить Америку, в отличие от Байдена, «сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов».

«В это (поддержку Путина — прим. ред.) действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», — написал Hawk85.

По мнению NM gal, Путину удалось успешно разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, читатель Daily Mai посчитал российского лидера очень живым. Ему было приятно смотреть, как в течение часа глава государства отвечал на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки.

«Он выглядел сильным и уверенным — и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», — добавил NM gal.

Dr. Jeff объяснил популярность президента РФ.

«Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден — нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», — поделился он своим мнением.

Путин и Байден встретились 16 июня на саммите в Женеве. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые продлились несколько часов. По окончании встречи главы государств выступили на пресс-конференции.