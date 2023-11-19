Мир 19 ноября 2023, 02:32 «Тупой человек». Трамп высмеял Байдена за встречу с Си Цзиньпином Трамп: Байден выглядел растерянным на встрече с Си Цзиньпином YouTube

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Президент США Джо Байден выглядел растерянным на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этим заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова. Его слова предало РИА «Новости».

«На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита. <…> Наш лидер — это тупой человек», — заявил Трамп.

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Встреча лидеров двух стран прошла в Сан-Франциско 16 ноября в рамках саммита АТЭС. По словам Байдена, стороны добились реального прогресса. Однако на конференции по итогам переговоров президент США снова назвал Си Цзиньпина диктатором, чем перечеркнул почти трехчасовые переговоры.

Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена. На кадрах видно, что Блинкен выглядит потрясенным и неодобрительно качает головой.