16 ноября 2023, 19:13
«Выглядел ошеломленным». СМИ обсудили реакцию Блинкена на слова Байдена о Си Цзиньпине
Sky News Australia: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором
Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. На это обратил внимание канал Sky News Australia, ссылаясь на видео с брифинга, состоявшегося после двусторонних переговоров.
«На кадрах видно, что Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — указали журналисты.
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Действительно, после слов Байдена госсекретарь Соединенных Штатов начал теребить руки, а его лицо выражало беспокойство.
Американский лидер встретился с китайским коллегой в поместье Филоли в Сан-Франциско. После двусторонних переговоров Байден, рассуждая о разнице между политическим устройством США и Китая, назвал Си Цзиньпина диктатором.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Байдена о председателе КНР, охарактеризовала это заявление как ошибочное и безответственное. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание президента США.
США
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Си Цзиньпин
Джо Байден
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