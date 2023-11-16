Мир 16 ноября 2023, 19:13 «Выглядел ошеломленным». СМИ обсудили реакцию Блинкена на слова Байдена о Си Цзиньпине Sky News Australia: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. На это обратил внимание канал Sky News Australia, ссылаясь на видео с брифинга, состоявшегося после двусторонних переговоров.

«На кадрах видно, что Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — указали журналисты.

Реклама

Действительно, после слов Байдена госсекретарь Соединенных Штатов начал теребить руки, а его лицо выражало беспокойство.

Американский лидер встретился с китайским коллегой в поместье Филоли в Сан-Франциско. После двусторонних переговоров Байден, рассуждая о разнице между политическим устройством США и Китая, назвал Си Цзиньпина диктатором.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Байдена о председателе КНР, охарактеризовала это заявление как ошибочное и безответственное. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание президента США.