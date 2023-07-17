Мир 17 июля 2023, 08:24 «Выглядел бедняком на пиру». Британские журналисты — о Зеленском на саммите НАТО The Guardian: решение Эрдогана пустить Швецию в НАТО сильно расстроило Зеленского РИА «Новости»

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Решение Турции снять вето с членства Швеции в НАТО сильно расстроило президента Украины Владимира Зеленского, который рассчитывал на приглашение своей страны в альянс. На обеде во время саммита в Вильнюсе он выглядел очень расстроенным, сообщило британское издание The Guardian.

«Пока лидеры обедали и обсуждали сделку [по Швеции] с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел бедняком на пиру», — сказал автор статьи.

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Прошедший 11 и 12 июля в Вильнюсе саммит стал для украинского президента большим разочарованием. Он не получил приглашения в альянс и раскритиковал союзников, после чего министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности. Политику пришлось сделать мужественное лицо и улыбаться, пока президент США Джо Байден хвалил турецкого коллегу за решение пустить Швецию в НАТО.

В интернет попало фото одиноко стоящего в стороне Владимира Зеленского. Пользователи Twitter заявили, что им воспользовались и бросили.