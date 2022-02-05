Выезд американских дипломатов из Украины объяснили «избытком осторожности»
MSNBC: глава дипмиссии США на Украине Квин назвала причину выезда дипломатов из страны
Большая часть дипломатов США продолжили работу на Украине. Часть сотрудников отправили на родину из соображений безопасности и «масштабного присутствия» американцев в стране.
Глава посольства Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в интервью телеканалу MSNBC уточнила, что большинство дипломатов продолжают работу.
«Мы действительно вывезли в США членов семей дипломатов американского посольства», — подтвердила она.
Квин подчеркнула, что сама приняла решение об эвакуации, которое украинские власти раскритиковали. Своей главной задаче глава дипмиссии назвала обеспечение безопасности дипломатов и их семей.
«Поэтом я в конечном счете отправила семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — пояснила она.
По словам Квин, она хотела гарантировать своим соотечественникам спокойное возвращение коммерческими авиарейсами.
Госдеп США в конце января предписал семьям американского посольства покинуть Украину. Части персонала диппредставительства тоже разрешили это сделать. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что решение обусловлено вероятностью «военных действий» со стороны РФ.