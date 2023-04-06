Эксклюзив 06 апреля 2023, 13:34 Выдвижение Кеннеди-младшего назвали неопасным для Байдена Политолог Пашковский: семейство Кеннеди продолжает влиять на политику США

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Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентских выборах от Демократической партии. Политику 69 лет, он юрист по вопросам охраны окружающей среды. Также известно, что он противник вакцинации. Семейство Кеннеди и сейчас влияет на политику США, подчеркнул в беседе с «360» политолог Евгений Пашковский.

«Кеннеди не оставили попыток войти в Белый дом, но для этого им требовались условно их кандидаты. Как раз их кандидатами были Барак Обама и Джо Байден. Обама был фактически протеже Эдварда Кеннеди, рыдал на его похоронах. Джо Байден тоже был очень тоже зависим от клана Кеннеди», — пояснил эксперт.

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По его мнению, выдвижение Роберта Кеннеди-младшего нисколько не опасно Байдену: Кеннеди «так и так опосредованно присутствуют в Белом доме». Вопрос лишь в том, будут ли они присутствовать там напрямую.

«Политический клан — ирландцы, католики — достаточно серьезно представлен в американской политике и в той или иной степени контролирует Белый дом. У них есть достаточно большое лобби в сенате, в Конгрессе, они в некоторой степени определяют политику демократической партии США», — продолжил Пашковский.

Он напомнил, что семейству Кеннеди удалось победить на президентских выборах только один раз — когда американским лидером стал Джон Фитцджеральд Кеннеди. У его брата Роберта Фрэнсиса Кеннеди, когда он решил баллотироваться, «были все шансы», но его убили в 1968 году. Их младший брат, Эдвард Кеннеди, только один раз участвовал в выборах и проиграл тогдашнему действующему президенту США от демократов Джимми Картеру.