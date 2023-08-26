Мир 26 августа 2023, 10:12 Выдра стащила из отеля Великобритании карпов кои почти на 12 млн рублей The Daily Telegraph: выдра в Великобритании украла из отеля редких карпов Freepik

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Выдра в Великобритании нанесла ущерб отелю Grosvenor Pulford Hotel & Spa на 126 тысяч долларов — почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В городе Честер хищница утащила из двух прудов на территории гостиницы около 50 декоративных карпов кои. Стоимость одной такой рыбки — 2,5 тысячи долларов, что составляет примерно 235 тысяч рублей.

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Сотрудники отеля смогли узнать, куда делись редкие карпы после просмотра записей видеонаблюдения. Камеры засняли, как выдра с легкостью преодолевает электрические сети, которые работники старательно устанавливали для защиты рыб от цапель.

Директор владеющей отелем компании Nelson Hotels & Inns Эндрю Нельсон отметил, что повторение подобного постараются предотвратить. Карпы кои, по его словам, не только радовали глаз отдыхающих, но и были значительной инвестицией в гостиницу.

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