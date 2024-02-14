Мир 14 февраля 2024, 04:25 «Выдавливали из города». Жительница Авдеевки рассказала о жестокости ВСУ Жительница Авдеевки Валентина: чиновники и ВСУ выдавливали людей из города РИА «Новости»

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Жительница Авдеевки по имени Валентина вспоминала, что украинские военные минировали жилые кварталы и обстреливали зажигательными боеприпасами дома тех, кто не хотел бросить свой дом.Об этом она рассказала корреспонденту РИА «Новости».

«Нас выдавливали. Предлагали „по-хорошему“, вот, пожалуйста, автобусы, вас привезут и вывезут. Кто хотел „по-хорошему“, кто испугался — уехали», — вспомнила она.

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Семьи с детьми уехали самыми первыми. По ее словам, людям было некуда деваться. Ведь детям нужно в школу. При этом были и те, кто готов был пропустить учебный год, но тогда на Украине действовало постановление, позволяющее насильно эвакуировать детей из прифронтовых районов, добавила она.

Потом местные чиновники и бойцы ВСУ перешли к более жестким методам избавления города от населения. Военные стали обстреливать дома оставшихся, запугивая людей и лишая их жилья. При этом на улицах они устанавливали противопехотные мины «Лепесток», из-за которых три человека серьезно пострадали.

В начале года жительница Авдеевки самостоятельно эвакуировалась в Донецк. Трое суток она шла под обстрелами, потеряв в пути отца.