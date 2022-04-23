Выданное с нарушениями гражданство РФ можно будет прекратить в течение 10 лет

Прекращение российского гражданства, выданного с нарушениями, ограничат десятилетним сроком. При этом норма не будет распространяться на случаи, связанные с совершением преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Устанавливаемый законопроектом десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство РФ, не будет распространяться на случаи прекращения гражданства РФ в связи с совершением преступлений», — сказал собеседник агентства.

При этом основания для прекращения российского гражданства в связи совершением преступлений или установлением факта представления поддельных документов при подаче заявления о приеме в гражданство применяются в отношении лиц, которые приобрели его в порядке приема.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О гражданстве РФ», предусматривающий введение института прекращения гражданства.

5 апреля Госдума единогласно приняла данный проект закона в первом чтении.

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