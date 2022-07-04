Греция возобновила выдачу виз российским туристам

Генеральное консульство Греции в России возобновило работу гражданского и визового отделов. Об этом ТАСС сообщил секретарь дипмиссии Деспина Николаиду.

Ранее работу отделов приостановили из-за депортации из России некоторых греческих дипломатов.

«Мы работаем как обычно, визовый отдел возобновил работу. У нас была проблема, когда уехали некоторые сотрудники. Но теперь все хорошо», — заявила она.

Консульство Греции 25 июня сообщало о приостановке деятельности гражданского и визового отделов из-за сокращения штата.

Ранее руководитель четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон сообщал, что Греция больше не является безопасным местом для отдыха россиян, поскольку начали появляться сообщения о фактах дискриминационного отношения к ним, писала газета «Известия».