Швеция и Дания возобновили выдачу виз россиянам

Россияне смогут посетить Швецию и Данию по всем типам виз, включая туристическим. Обе скандинавские страны возобновили прием заявок от жителей РФ, сообщил визовый оператор Дании VFS Global.

«Заявку возможно подать на любой тип визы, здесь ограничений нет. Срок рассмотрения заявки составляет до 10 календарных дней», — говорится в сообщении оператора.

Однако VFS Global предоставит россиянам ограниченное количество записей по времени для подачи документов.

Ранее Евросоюз заявил о намерении существенно ограничить выдачу виз россиянам, причем каждая страна союза примет соответствующее решение в индивидуальном порядке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных ограничениях для выдачи российских виз гражданам из недружественных стран.