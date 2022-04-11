facebook_pixel
    11 апреля 2022, 14:10

    Швеция и Дания возобновили выдачу виз россиянам

    Визовый оператор VFS Global: Швеция и Дания возобновили выдачу виз россиянам

    Максим Зинкин

    Россияне смогут посетить Швецию и Данию по всем типам виз, включая туристическим. Обе скандинавские страны возобновили прием заявок от жителей РФ, сообщил визовый оператор Дании VFS Global.

    Швеция и Дания возобновили выдачу виз россиянам

    «Заявку возможно подать на любой тип визы, здесь ограничений нет. Срок рассмотрения заявки составляет до 10 календарных дней», — говорится в сообщении оператора.

    Однако VFS Global предоставит россиянам ограниченное количество записей по времени для подачи документов.

    Ранее Евросоюз заявил о намерении существенно ограничить выдачу виз россиянам, причем каждая страна союза примет соответствующее решение в индивидуальном порядке.

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных ограничениях для выдачи российских виз гражданам из недружественных стран.