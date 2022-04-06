Выдачу гуманитарной помощи организовали в одном из районов Мариуполя

Сотрудники МЧС, представители партии «Единая Россия», а также администрация ДНР организовали выдачу гуманитарной помощи в Левобережном районе Мариуполя. Об этом написал RT.

В грузах, которые централизованно поступают на склад, находятся продукты и товары первой необходимости. Все эти товары в дальнейшем развозятся по районам города.

По словам депутата Госдумы, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, в местных магазинах эти товары можно будет купить за гривны и рубли.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля в Украину были доставлены около 450 тонн гуманитарных грузов.