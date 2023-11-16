Мир 16 ноября 2023, 20:14 Выдача ордера на арест Асада доказала предвзятость западных судов — Лавров Лавров назвал проявлением предвзятости суда выдачу ордера на арест Асада pxhere.com

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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал выдачу Францией международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел высказался в ходе пресс-конференции с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

По мнению главы МИД, решение суда является предвзятым, как и другие шаги, принимаемые Западом на разных уровнях.

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«Западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость», — подчеркнул Лавров.

Суд Франции выдал ордер на арест Асада, обвинив его в использовании химического оружия в районе Восточной Гуты в 2013 году. По словам правозащитников, от снарядов с зарином погибли от 300 до 700 человек.

Сирийские власти не подтвердили применение боевых отравляющих веществ. Башар Асад в свою очередь обвинил страны Запада в пренебрежении нормами международного права.