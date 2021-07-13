Выброшенные в озеро Миннесоты золотые рыбки разъелись до размеров регбийного мяча

В озере Келлер в США нашли почти три десятка золотых рыбок размером с мяч до регби. Бывшие хозяева выпустили их в естественную среду, где те значительно выросли.

Снимки выловленных в озере рыб опубликовали в аккаунте одного из городов штата Миннесота. Людей призвали не избавляться от питомцев подобным способом. Это не только незаконно, но и вредит экосистеме: золотые рыбки питаются донными отложениями и растениями и провоцируют рост водорослей. Кроме того, аквариумные обитатели могут переносить смертельные для видов в естественной среде обитания болезни.

«Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! Они вырастают больше, чем вы могли бы представить, и способствуют ухудшению качества воды. <…> Группы этих крупных золотых рыбок недавно были обнаружены в озере Келлер», — отмечено в публикации.

Служба рыболовства и дикой природы штата попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать их в унитаз или местные озера, отметила газета The Mirror. В озере специалисты обнаружили 28 рыбок. В естественной среде обитания они могут достичь длины в 45 сантиметров и весить более килограмма.

Надоевших питомцев рекомендовали отдавать в зоомагазины, знакомым или на благотворительность.