Выброс газа на шахте в Казахстане унес жизни пяти человек | 360°

Мир 03 ноября 2022, 08:00 Выброс газа на шахте в Казахстане унес жизни пяти человек МЧС Казахстана: пять человек погибли из-за выброса газа на шахте в Шахтинске РИА "Новости"

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Выброс газа случился 3 ноября на шахте в Карагандинской области Казахстана. В результате случившегося пять человек погибли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики, написало агентство Tengrinews.

По данным ведомства, все произошло 3 ноября примерно в 03:00 (00:00 по московскому времени) в городе Шахтинск на шахте имени Ленина (АО «Арселор Миттал Темиртау») во время бурения газодренажных скважин.

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«Произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу», — заявили в МЧС Казахстана.

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Там добавили, что из шахты эвакуировали 106 человек. Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело пропавшего горняка. Число жертв таким образом возросло до пяти.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место случившегося, он возглавит комиссию по расследованию случившегося.