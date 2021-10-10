Выбрасывает кошек из окна: жильцы Нур-Султана пожаловались на соседа-живодера

В одном из домов казахстанской столицы жильцов приводит в ужас их сосед-живодер, который выбрасывает из окна домашних животных. Очевидцы смогли заснять пугающий момент и выложить его в интернет. На кадрах видно, как на дорогу падает кошка.

Как сообщил портал Оrdа.kz, жители дома в Нур-Султане уже обратились с жалобой к правоохранителям. Они сказали, что наблюдают поступки живодера уже несколько дней. Люди уверены, что сами животные выпасть не могут — они отлетают на такое расстояние, что становится понятно: питомце выкинули с большой силой.

Местная полиция уже начала проверку по этому делу. Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, опрашивают возможных очевидцев. По результатам проверки обещают принять меры по закону.

Именно сейчас в мажилисе Казахстана рассматривается новый законопроект, по которому хозяин несет персональную ответственность за своего питомца. В том числе, за его жизнь и благополучие. За убийство животного предусмотрено наказание до года тюрьмы. Пока максимально обидчика животного могут арестовать на время до 30 суток.

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