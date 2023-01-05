Мир 05 января 2023, 16:18 Выбрал комфорт. Видео с пойманным на борту самолета котом в США стало вирусным Летевший в американском самолете кот пробрался в бизнес-класс и не хотел уходить Соцсети

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Забавная ситуация произошла на борту самолета, следовавшего из Далласа в Сан-Франциско. Кот выбрался из переноски хозяйки и пробрался из эконома в бизнес-класс, сообщило издание USA Today.

Маневр животного заметила стюардесса, которая сумела достать кота из-под сиденья. После этого она пошла по салону самолета, спрашивая у пассажиров, кому принадлежит питомец. Однако кот сумел вырваться и опять сбежал в бизнес-класс.

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Спустя какое-то время хозяин кота заметил его отсутствие и сумел самостоятельно вернуть животное в переноску. Оставшуюся часть полета хвостатому пассажиру пришлось довольствоваться пребыванием в экономклассе.

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