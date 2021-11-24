Выборы в Венесуэле прокомментировали в МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась о выборах в Венесуэле. Об этом написал ТАСС.

Жоли заявила, что в Венесуэле отсутствуют условия для свободных и легитимных выборов. Она отметила, что действующая власть «продолжает сажать в тюрьмы и преследовать политических оппонентов, потенциальных оппонентов и членов гражданского общества».

Региональные и муниципальные выборы прошли в Венесуэле 21 ноября, пояснил RT.