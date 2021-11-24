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    24 ноября 2021, 15:48

    Выборы в Венесуэле прокомментировали в МИД Канады

    Глава МИД Канады Жоли: в Венесуэле нет условий для свободных выборов

    Полина Гребенщикова

    Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась о выборах в Венесуэле. Об этом написал ТАСС.

    Жоли заявила, что в Венесуэле отсутствуют условия для свободных и легитимных выборов. Она отметила, что действующая власть «продолжает сажать в тюрьмы и преследовать политических оппонентов, потенциальных оппонентов и членов гражданского общества».

    Региональные и муниципальные выборы прошли в Венесуэле 21 ноября, пояснил RT.