Исторически уровень владения оружием среди республиканцев значительно выше, чем у демократов. Причем здесь говорится не только о закупке боеприпасов, но и об умении ими пользоваться.

«Полиция вряд ли станет подавлять протесты против демократов», — предположил Вассерман.

Последние полгода они подставляли стражей порядка со «страшной силой». Массовые беспорядки проходят именно в тех местах, где власть находится под контролем Демократической партии. Противоправные действия там оказываются возможными как раз потому, что руководители субъектов полностью запрещают правоохранителям прибегать к силовым мерам.

Демократы понимают, на чьей стороне будет сила в случае начала гражданской войны в Америке. Политолог все же верит, что президентские выборы не доведут страну до открытого противостояния. Выборы завершатся относительно мирно, полагает Вассерман.

«И они вряд ли рискнут лезть, как сказано в одном старом анекдоте, „с голой пяткой на шашку“. Дело закончится более-менее мирным путем и до массовых силовых акций со стороны демократов не дойдет», — заявил он.

Если демократы не начнут устраивать погромы, республиканцы сами и не подумают прибегать к потасовкам. Им не зачем «безобразить после победы».

Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп набрали 50,1% и 48,3% голосов соответственно. Действующий президент подозревает соперника в фальсификациях. На графиках подсчетов голосов в ключевых штатах — Мичиган и Висконсин произошел резкий вертикальный рост числа голосов за Байдена. Хотя еще пять часов назад там лидировал Трамп.