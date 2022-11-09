Выборы в США сравнили с театром | 360°

Мир 09 ноября 2022, 14:00 Выборы в США сравнили с театром Блогер Орлов: американские выборы похожи на театральное действо

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Эксперт по США, американский блогер Дмитрий Орлов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что выборы в американский Конгресс похожи на театральное действо.

По его словам, имеются статистические доказательства того, что пожелания трудящихся не влияют на ход событий и на принятие тех или иных политических решений.

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«Так что это такой театр. Это не сильно отличается от советских выборов, примерно такого же типа демократия. Но подоплека все равно патриотичная — вы обязаны ходить и голосовать», — добавил Орлов.

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Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. По предварительным прогнозам, большинство голосов в нижней палате будет принадлежать республиканцам.