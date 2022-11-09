Мир 09 ноября 2022, 20:22 Выборы в США не изменили позицию страны по поддержке Украины — генсек НАТО Генсек НАТО Столтенберг: выборы в США не изменили позицию страны по поддержке Украины РИА «Новости»

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Проведение промежуточных выборов в Конгресс США не изменило позицию властей страны касательно поддержки Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова привел ТАСС.

«Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера», — сказал генсек Североатлантического альянса после встречи с британским премьером Риши Сунаком.

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Как подчеркнул Столтенберг, в демократических странах всегда есть люди с противоположными точками зрения. Несмотря на это, большинство поддерживают продолжение оказания военной помощи украинскому руководству.

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Промежуточные выборы в Конгресс США проходили во вторник, 8 ноября. Подсчет голосов продолжается. По словам аналитиков, правящая Демократическая партия рискует проиграть республиканцам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что американские выборы уже показали кризис власти в США. Решения демократов привели к проблемам в экономике и спровоцировали раскол внутри страны.