Выборы в Никарагуа прокомментировали в ЕС

Выборы президента, прошедшие в Никарагуа, прокомментировали в Совете Евросоюза. Их назвали нелегитимными, сообщило РИА «Новости».

«Выборы, состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября, прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности», — заявили в Совете ЕС.

В заявлении также говорится, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега лишил народ права выбирать власть, добавил RT.