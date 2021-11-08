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    08 ноября 2021, 18:47

    Выборы в Никарагуа прокомментировали в ЕС

    Совет ЕС: выборам в Никарагуа «не хватает легитимности»

    Полина Гребенщикова

    Выборы президента, прошедшие в Никарагуа, прокомментировали в Совете Евросоюза. Их назвали нелегитимными, сообщило РИА «Новости».

    «Выборы, состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября, прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности», — заявили в Совете ЕС.

    В заявлении также говорится, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега лишил народ права выбирать власть, добавил RT.