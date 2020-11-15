Выборы в Молдавии завершены. Экзитполы отдают победу Санду

Опрос среди уже проголосовавших на участках граждан Молдавии показал, что действующий президент страны Игорь Додон набирает 45,3% голосов. За Санду высказались 54,7%. Отказались отвечать на вопрос за кого они отдали свой голос 28%. Представленные данные относятся к избирательным участкам только в Молдавии.

Избирательные участки в стране закрылись в 21:00 по местном времени (22:00 мск). Кандидаты на пост президента уже сделали свои заявления.

Майя Санду заявила, что жители Молдавии смогли собраться и прийти проголосовать во втором туре выборов, несмотря на кризис и недоверие к власти.

«Люди пришли на избирательные участки, потому что им не все равно, они ждут, когда им предложат решения их проблем. Я искренне благодарю всех, кто стоял в огромных очередях, чтобы отдать свой голос. Люди показали, что они заботятся о своей стране», — привело цитату Санду агентство Sputnik Молдавия.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что расчеты возглавляемого им штаба показывают его победу с большим отрывом. Но он подчеркнул, что это без учета диаспор, которые живут за границей и приднестровского региона.

«После подсчета голосов мы выступим с дополнительными заявлениями», — пообещал он. Додон подчеркнул, что готов к любому итогу выборов: и к победе, и к поражению. Он призвал своих сторонников сохранять спокойствие и проявить ответственность.

Согласно последним данным Центризбиркома Молдавии, во втором туре выборов приняли участие 1 387 188 граждан или 48,44% всех избирателей.

Оба кандидата призвали своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов выборов и не выходить на улицы, чтобы не допустить дестабилизации в республике.