Мир 08 ноября 2022, 08:24 Выборы в Конгресс США сделают из Америки энергонезависимую или «зеленую» страну — СМИ The Washington Times: на выборах в Конгресс США встретятся две разные Америки РИА "Новости"

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Выборы в Конгресс США определят, какой станет страна. На голосовании столкнутся две противоположные версии Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер.

«В этом году в бюллетенях для голосования будут две радикально разные версии Америки. Своим выбором избиратели укажут нам, в какой из них они хотят жить», — написал он.

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Первая — энергонезависимая. Ее автомобили ездят, а производства работают, невзирая на обстановку в других государствах. Она отвечает на энергетический кризис усиленной разработкой и бурением. Вторая — «зеленая». Ее сторонники настаивают, чтобы американцы «дрожали в темноте» и работали на экоповестку.

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Одна версия четко соблюдает иммиграционное законодательство, так как, по словам бывшего президента Рональда Рейгана, нет стран без границ. Другая Америка открыта. Сквозь нее проходит поток наркотиков, нелегальных мигрантов, проданных в рабство женщин и детей.

Автор статьи обвинил демократов, что они пускают мигрантов от отчаяния — не сумев сохранить доверие американцев, буквально импортируют новый электорат.

Еще одно различие между двумя типами США, по его мнению, заключается в отношении к религии. Одна Америка чтит позицию отцов-основателей, которые считали ее страной под богом, другая считает религию ядом.