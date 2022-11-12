Мир 12 ноября 2022, 01:27 Выборы в Конгресс США прошли для Байдена лучше, чем прогнозировалось — Шольц Канцлер ФРГ Шольц: выборы в Конгресс США прошли для Байдена лучше, чем прогнозировалось РИА «Новости»

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Промежуточные выборы в Конгресс США прошли для американского лидера Джо Байдена намного лучше, чем прогнозировалось. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на мероприятии редакционного объединения RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Я считаю, что Джо Байден может утверждать, что эти выборы, которые обычно заканчиваются не так хорошо для только что избранного президента, прошли для него намного лучше, чем прогнозировалось», — отметил Шольц.

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По его словам, прошедшее голосование может стать хорошей основой для совместной работы американской администрации и федерального правительства. Как подчеркнул канцлер Германии, Байден действительно является очень умным политиком и имеет большой опыт. Также он добавил, что власти Германии продолжат сотрудничать с США, несмотря на итоги голосования.

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Промежуточные выборы в Конгресс США проходили 8 ноября. Окончательные результаты голосования еще не объявили, так как в некоторых штатах еще продолжается обработка бюллетеней. Пока в лидеры вышла Республиканская партия.