Мир 04 января 2023, 22:26 Выборы в Конгресс США назвали демонстрацией раскола среди американцев Лидер ЛДПР Слуцкий: выборы в Конгресс США стали демонстрацией раскола среди американцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выборы в конгресс США показали появившийся среди населения страны раскол. В связи с этим высказывания американских экспертов об обстановке в России выглядят нелепо, заявил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Прошедшие выборы в Конгресс США ярко продемонстрировали раскол в американском обществе. Но, как оказалось, внутри самих политический партий тоже есть проблемы с единством», — написал он.

Реклама

По словам депутата, американцы вошли в 2023 год с парламентским кризисом. Палата представителей Конгресса уже четвертый раз не может определиться с кандидатурой нового спикера. Получается, что Палата представителей избрана, но начать работу она не может.

Реклама

«На этом фоне все предсказания американских экспертов о „нелегком будущем“ России или сказки о каком-то „распаде“ нашей страны выглядят особенно нелепо», — подчеркнул Слуцкий.

Он призвал американцев сначала разобраться с проблемами внутри своей страны, а не пытаться навести порядок в чужом государстве.