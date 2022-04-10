Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений

Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством. Об этом рассказала РИА «Новости» член российской делегации наблюдателей, глава парламентской группы дружбы России и Южной Осетии Яна Лантратова. По ее словам, наблюдатели от Госдумы ни одного нарушения не зафиксировали.

«К нам, как к делегации от Госдумы, не поступило ни одного сообщения о нарушениях. Выборы на тех участках, где мы были, прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, при рекордной явке. Выборы состоялись», — заявила Лантратова.

Выборы президента Южной Осетии прошли 10 апреля. Граждане республики могли проголосовать на 76 избирательных участках, открытых как в республике, так и за ее пределами. Участки работали с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%. Центральная избирательная комиссия республики констатировала, что выборы состоялись.

На пост главы Южной Осетии претендовали пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров, экс-депутат Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев.