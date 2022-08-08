Выборы в Израиле стали причиной активности в Газе

Военная активность вокруг сектора Газа может быть связана с выборной кампанией в Израиле. Такое мнение высказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, передали в ТАСС.

«Это израильское нападение. Они атаковали сектор Газа без предупреждения, ничего этому не предшествовало. Мы считаем, это связано с выборами в Израиле», — заявил он.

По словам дипломата, обстановка после перемирия стабилизировалась, но положение хрупкое, палестинская сторона не знает, как долго оно сохранится.

Также Абдель Хафиз Нофаль поделился, что Палестина высоко ценит посреднические усилия Египта в достижении перемирия, он отметил их позитивную роль в стабилизации ситуации вокруг Газы.

«Мы ценим посредническое усилия Египта в том, чтобы остановить военные действия. Египет сыграл позитивную роль, Катар также. Президент Махмуд Аббас официально позвонил египетскому лидеру и поблагодарил за ту роль, которую сыграл Египет, чтобы остановить эту одностороннюю войну», — рассказал посол.

Ранее стало известно, что официально объявленное перемирие между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Прямо перед этим операция израильской армии «Рассвет» завершилась финальным штурмом и авиаударами по сектору Газа.