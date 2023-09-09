Мир 09 сентября 2023, 09:37 Выборы в Габоне состоятся в ближайшие два года BBC: выборы в Габоне состоятся в ближайшие два года flickr

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Габон проведет выборы в ближайшие несколько лет. Об этом изданию BBC заявил глава правительства переходного периода Раймон Ндонг Сима.

Военные, пришедшие к власти в результате госпереворота, объявили о задаче провести «свободные, прозрачные и демократические выборы». При этом в документе не были обозначены их сроки. Раймон Ндонг Сима пояснил, что в хартии речь шла о двухлетнем периоде.

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«В опубликованном мною документе я заявил, что это должно быть сделано в течение двух лет», — отметил он.

Согласно хартии, временными институтами власти в африканской стране стали президент переходного периода, национальный совет, правительство, парламент и конституционный суд.

Ранее военный переворот в Габоне осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал армию и службы безопасности страны гарантировать неприкосновенность президента африканского государства Али бен Бонго Ондимбы и его семьи.