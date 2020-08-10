Итоги голосования в Белоруссии подвел депутат Госдумы Константин Затулин. По его мнению, выборы нельзя назвать справедливыми.

«Выборы не были ни честными, ни прозрачными. Они проходили в условиях повышенной напряженности», — заявил «360» Затулин.

И на это есть несколько причин. Одна из них — отсутствие сильных оппонентов, которых просто не допустили до регистрации в кандидаты.

«Очень трудно считать нормальными выборы, при которых один кандидат оказывается в тюрьме, другой изгнан из страны. <…> Само голосование растянулось на несколько дней и дает небывалые цифры. Все это — косвенные признаки фальсификации», — рассказал депутат.

Помимо этого, не было и полноценного наблюдения за выборами — якобы под предлогом коронавируса, отметил Затулин.

В целом, по словам политика, действующий президент Лукашенко просто не обращает внимания на критику. Это в свою очередь может привести к серьезным проблемам в будущем.

«Лукашенко утратил прежнюю популярность, но при этом изо всех сил пытается доказать обратное и не воспринимает никаких попыток его как-то поправить. Это создает серьезные проблемы на перспективу — и для Белоруссии, и для России», — заключил Затулин.

По итогам выборов 9 августа Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. При этом, к примеру, в Москве он лишь немного опередил главного оппонента Светлану Тихановскую, набрав 51%.