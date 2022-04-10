Выборы президента в Южной Осетии признали состоявшимися

Явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%. Центральная избирательная комиссия республики констатировала, что выборы состоялись.

Преодоление порога явки — одно из условий признания выборов состоявшимися, пояснили в ЦИК «Интерфаксу».

Голосование прошло в воскресенье на 76 избирательных участках, из них 72 располагались в Южной Осетии, два — в Северной Осетии и по одному — в Москве и Сухуме. Все члены избирательных комиссий прошли соответствующее обучение. За ходом выборов следили иностранные наблюдатели и представители СМИ.

Уже к 12:00 по местному времени (11:00 по московскому) избирательная комиссия отмечала высокую активность голосующих. Явка на тот момент превысила 31%.

На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров, экс-депутат Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев.