Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися

Явка избирателей на выборах президента Таджикистана составила более 50%. Это значит, что их можно считать состоявшимися.

«По данным Центризбиркома, за первые девять часов, на 15:00 (13:00 мск), на всех 3 375 избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей», — передает ТАСС слова главы комиссии Бахтиера Худоерзода.

Согласно местному законодательству, «это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися».

Ранее российские политологи проанализировали обстановку в Таджикистане и рассказали, могут ли в республике начаться массовые протесты по сценарию Белоруссии и Киргизии. Предварительные итоги будут объявлены уже 12 октября, а окончательные должны объявить не позднее, чем через 10 дней после окончания выборов.

Выборы президента в Таджикистане стартовали утром в воскресенье. За первые три часа пришли 20,7% человек. За пост борются пять кандидатов, среди них действующий президент Эмомали Рахмон, который находится у власти почти 26 лет.