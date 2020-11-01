Выборы президента Молдавии признали состоявшимися

Граждане Молдавии отдали свои голоса за нового президента республики. Явка составила 33,33%, что говорит о состоявшихся выборах. Об этом сообщил Центризбирком.

Согласно данным ЦИК Молдавии, явка избирателей на 15:05 (16:05 по московскому времени) уже составила 33,33%. Определились с выбором 942,5 тысячи человек. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. При этом избирательные участки еще продолжают работать. Граждане республики могут проголосовать до 21:00 (22:00 по московскому времени).

На зарубежных участках свои голоса отдали почти 85 тысяч человек. В Молдавии чаще всего приходили на выборы люди в возрасте от 56 до 70 лет. В других странах наиболее активно участвовали в голосовании те, кому от 26 до 40 лет.

Новый президент Молдавии будет занимать свой пост в течение четырех лет. Всего на это место претендуют восемь кандидатов, пишет «Свободная пресса». Главными соперниками стали действующий лидер страны Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, и глава проевропейской оппозиции и партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Если в первом туре никто из кандидатов не преодолеет порог в 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.