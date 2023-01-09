Мир 09 января 2023, 09:54 Выборы президента Бразилии прошли чисто — Совфед Вице-спикер Совфеда Косачев назвал беспорядки в Бразилии «путчем в никуда»

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Беспорядки в Бразилии бессмысленны, потому что президентские выборы прошли без нарушений, их результаты признали местные жители и мировое сообщество. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в Telegram-канале.

«Странный и бессмысленный „путч в никуда“ в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто», — написал он.

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Константин Косачев заметил, что их результаты признали и сами бразильцы, и мировое сообщество. Кроме того, проигравший Жаир Болсонару, сторонники которого вторглись в правительственные здания, опроверг причастность к ним и это, по словам вице-спикера, сделало ему честь. Он пожелал Бразилии восстановить правопорядок и стабильность, а президенту Луису Инасиу Луле да Силве — уверенности в правоте и последовательности действий.

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Беспорядки в городе Бразилиа произошли вечером 8 января. Сторонники бывшего президента устроили погром во дворце Планалту, зданиях Федерального верховного суда и Национального конгресса. Полиция задержала больше 400 человек, губернатора федерального округа отправили в отставку.