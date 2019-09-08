Выборы президента Абхазии состоялись

На 15:00 явка составила 38,41%. Это при том, что по закону она должна быть не менее 25%.

«Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%», — отметил Гогия.

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К этому времени с выбором определились 48,6 тысячи человек. Хотя в списки для голосования внесены 126,9 тысячи граждан. В первом туре явка на 15:00 составила 39,14%.

Во втором туре выборы признают состоявшимися, если явка составляет не менее 25%. В первом туре требования выше — не менее 50%, а победитель определяется простым большинством голосов. Если кандидат «против всех» набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, они проводятся в течение двух месяцев. Если же оба кандидата набирают одинаковое количество голосов, выборы признаются несостоявшимися. В этом случае голоса «против всех» не играют значения.

За общественным порядком следят 700 полицейских, рассказал «Интерфаксу» министр внутренних дел (МВД) республики Гарри Аршба. По его словам, правоохранители не зафиксировали нарушений.

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Первый тур прошел 25 августа. Тогда за пост президента боролись девять кандидатов, во второй вышли двое из них. Это действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния. В первом туре они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

Оба кандидата проголосовали в воскресенье, 8 сентября.

«Я голосовал за хорошее будущее нашего государства. Надеюсь на то, что люди сделают правильный выбор», — заявил Хаджимба.

А Квициния пришел на участок и понял, что забыл паспорт. Поэтому кандидат ждал, когда документ привезут.

«Я голосовал за хорошее будущее Абхазии», — отметил он.

Квициния заявил об этом после того, как опустил бюллетень в урну.