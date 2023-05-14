Мир 14 мая 2023, 08:25 Выборы главы автономии начались в Гагаузии Избирательные участки на выборах главы автономии открылись в Гагаузии РИА «Новости»

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Избирательные участки на выборах главы администрации открылись в Гагаузии. Об этом РИА «Новости» сообщила секретарь ЦИК Гагаузии Елена Гюмюшлю.

По ее словам, голосование пройдет до 21:00 по местному времени. Всего заработали 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах.

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Во второй тур выборов вышли представители партий Партии социалистов Республики Молдова и «Шор» Григорий Узун и Евгения Гуцул.

Жители региона выберут нового главу администрации, срок его полномочий составит четыре года. Кроме того, руководитель автономии займет место в правительстве Молдавии.

Всего в Гагаузии проживают около 121 тысячи человек. ЦИК отметил, что подготовил 86 725 бюллетней на русском языке, 3 617 на гагаузском и 3 230 на государственном румынском.

Гагаузия с 1994 года является территориальным автономным образованием в составе Молдавии.

Ранее кандидат на пост главы администрации Гагаузии Григорий Узун назвал автономию столпом государственности Молдавии. При этом он отметил, что центральная власть республики рассматривает регион как своего противника.