Выборщики определят нового президента США

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков Соединенных Штатов Америки определит, будет ли Джозеф Байден новым 46-м президентом страны. Но это еще не конец, точку поставит голосование американского конгресса.

Выборщиками в США в основном являются активисты Республиканской и Демократической партий. Среди них есть и профессиональные политики.

Члены коллегии выборщиков США проведут голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия. Это предпоследний шаг в истории выборов президента США — 2020. Финальную точку поставит голосование американского конгресса, которое пройдет 6 января.

Процедура утверждения нового президента США могут остановить, если хотя бы один из членов Сената или Палаты представителей подаст письменный протест. После этого могут пересмотреть итоги голосования, но для этого все члены американского конгресса должны прийти к общему согласию.

Демократы составляют большинство представителей Палаты, но республиканцы контролируют Сенат. Если они не придут к общему решению, то итоги голосования выборщиков определят нового президента страны.