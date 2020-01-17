Киев озвучил требования проведения выборов в Донбассе

«Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования», — написала Олифер.

Она отметила, что «ненадлежащая подготовка» или «преждевременное проведение выборов» могут стать катализатором нового этапа боевых действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что идеальным вариантом станет одновременное проведение местных выборов на территории всей страны и выборов в Донбассе. По словам дипломата, отсутствие голосования в 2019 году приведет к необходимости искать альтернативу Минским соглашениям.

В Луганской народной республике с точкой зрения Пристайко не согласились. Там отметили, что его заявление диаметрально противоположно обязательствам Украины по «формуле Штайнмайера». До того, как выборы состоятся, власти страны обязаны согласовать многие правовые аспекты с Донбассом. Например, ввести особый статус и обеспечить его функционирование постоянно.

Президент России Владимир Путин много раз подчеркивал, что альтернативы Минским соглашениям не существует.