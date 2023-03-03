Мир 03 марта 2023, 00:27 «Выбитые зубы и поломанные пальцы». Военные ЛНР вернулись из украинского плена с множеством заболеваний Сердюкова: военные ЛНР вернулись из украинского плена с множеством заболеваний РИА «Новости»

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Уполномоченные по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала о состоянии военных, вернувшихся из украинского плена. По ее словам, которые привел ТАСС, у бойцов выявлено множество заболеваний вплоть до хронических.

«Выбитые зубы есть (у военных ЛНР, освобожденных из украинского плена — прим. ред.), поломанные пальцы. <…> Относительно состояния в целом — иммунная система упавшая, куча заболеваний. Помимо физического насилия, как следствие вот такого нечеловеческого обращения и нечеловеческих условий, и иммунная система упала, и куча хронических заболеваний, и простуд, и обморожений [выявлено]», — рассказала омбудсмен.

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Военные из Донбасса с первых дней попадания в плен подвергаются пыткам, физическому насилию, добавила Сердюкова. Это самое жестокое обращение с военными до того момента, как их привозят в лагерь «Запад-1». Там пленных не избивают, пояснила представитель ЛНР, так как их могут посетить представители Международного комитета Красного креста.

«Вот эти пленные, которые приехали, в принципе говорят, что не было избиений в „Западе-1“, а пока ехали туда — были», — пояснила уполномоченный по правам человека.

Многие военные заработали в плену болезни суставов, так как они постоянно находились на улице, где им не позволялось никуда присаживаться. Сказалась на здоровье и форма одежды, которая не соответствовала погодным условиям.

Ранее пленный солдат ВСУ назвал бытовую неустроенность причиной снижения боевого духа украинских военных. Солдатам выдают замерзшие пайки, лед вместо воды, лишают элементарных гигиенических процедур.