Выбитые окна и полный хаос. Появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
На опубликованном ролике можно увидеть разрушенный дом: в коттедже участники протестов разбросали вещи, перевернули мебель, выбили окна, и расписали стены.
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В октябре в Боливии состоялись очередные выборы президента страны, которые закончились глубоким кризисом. Высший избирательный суд признал победу Моралеса, однако бывший глава Боливии Карлос Меса — главный конкурент Моралеса — был не согласен с этим результатом.
Организация американских государств (ОАГ) 10 ноября призвала провести повторное голосование. По стране прошла волна массовых выступлений против Моралеса. В результате этого ему пришлось подать в отставку по требованию оппозиции и Вооруженных сил республики. Ситуацию в Боливии Моралес назвал госпереворотом.
Об отставке также заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер Сената и глава палаты депутатов.
Главой республики себя объявила вторая вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес. Она является представителем оппозиции.