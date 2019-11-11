  • Выбитые окна и полный хаос. Появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии

    11 ноября 2019, 22:58

    Валерия Шафирко

    Протестующие в Боливии штурмовали дом бывшего президента страны Эво Моралеса. Кадры из жилища сложившего свои полномочия Моралеса были опубликованы в Twitter.

    На опубликованном ролике можно увидеть разрушенный дом: в коттедже участники протестов разбросали вещи, перевернули мебель, выбили окна, и расписали стены.

    Темные лошадки. Что известно о возглавившей Боливию Жанин Аньес и лидерах протеста

    Подробнее

    В октябре в Боливии состоялись очередные выборы президента страны, которые закончились глубоким кризисом. Высший избирательный суд признал победу Моралеса, однако бывший глава Боливии Карлос Меса — главный конкурент Моралеса — был не согласен с этим результатом.

    Организация американских государств (ОАГ) 10 ноября призвала провести повторное голосование. По стране прошла волна массовых выступлений против Моралеса. В результате этого ему пришлось подать в отставку по требованию оппозиции и Вооруженных сил республики. Ситуацию в Боливии Моралес назвал госпереворотом.

    Об отставке также заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер Сената и глава палаты депутатов.

    Главой республики себя объявила вторая вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес. Она является представителем оппозиции.